В Івано-Франківській області через погіршення ситуації з коронавірусом розпочали роботу контрольно-пропускні пункти. Їх облаштували 16 на території регіону, п’ять з них – цілодобові, 11 – працюватимуть з 6.00 до 21.00.

На цих КПП правоохоронці та медики слідкуватимуть за дотриманням громадянами карантинних обмежень, а також проводитимуть температурний скринінг, перевірятимуть документи. У разі фіксування будь-яких ознак захворювання громадян спрямовуватимуть до медичних закладів.

Список цілодобових КПП в Івано-Франківській області:

Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);

Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вул. Галицька);

с. Черніїв (автошлях Т0906);

с. Делятин, Надвірнянський район (автошлях Н-09);

с. Яблуниця, Надвірнянський район (автошлях Н-09).

Нецілодобові КПП в Івано-Франківській області:

с. Драгомирчани (автошлях Н-09);

Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вул. Тисменицька);

с. Отинія, Коломийсського району (автошлях Н-10);

с. Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);

с. Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);

с. Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);

с. Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);

с. Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);

с. Горохолин Ліс, Богородчанського району (автошлях Н-09);

с. Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);

смт. Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).

Правоохоронці радять місцевим мешканцям за можливості обмежити пересування та дотримуватися правил карантину.

Карантин в Івано-Франківській області

Через погіршення ситуація з коронавірусом в Івано-Франківській області запроваджують обмеження червоної зони карантину.

Заходи діятимуть з 22 до 28 лютого 2021 року.

Детальніше про карантин в Івано-Франківській області читайте на Фактах ICTV.