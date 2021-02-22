В Івано-Франківській області через погіршення ситуації з коронавірусом розпочали роботу контрольно-пропускні пункти. Їх облаштували 16 на території регіону, п’ять з них – цілодобові, 11 – працюватимуть з 6.00 до 21.00.
На цих КПП правоохоронці та медики слідкуватимуть за дотриманням громадянами карантинних обмежень, а також проводитимуть температурний скринінг, перевірятимуть документи. У разі фіксування будь-яких ознак захворювання громадян спрямовуватимуть до медичних закладів.
Список цілодобових КПП в Івано-Франківській області:
- Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);
- Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вул. Галицька);
- с. Черніїв (автошлях Т0906);
- с. Делятин, Надвірнянський район (автошлях Н-09);
- с. Яблуниця, Надвірнянський район (автошлях Н-09).
Нецілодобові КПП в Івано-Франківській області:
- с. Драгомирчани (автошлях Н-09);
- Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вул. Тисменицька);
- с. Отинія, Коломийсського району (автошлях Н-10);
- с. Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);
- с. Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);
- с. Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);
- с. Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);
- с. Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);
- с. Горохолин Ліс, Богородчанського району (автошлях Н-09);
- с. Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);
- смт. Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).
Правоохоронці радять місцевим мешканцям за можливості обмежити пересування та дотримуватися правил карантину.
Карантин в Івано-Франківській області
Через погіршення ситуація з коронавірусом в Івано-Франківській області запроваджують обмеження червоної зони карантину.
Заходи діятимуть з 22 до 28 лютого 2021 року.
Детальніше про карантин в Івано-Франківській області читайте на Фактах ICTV.