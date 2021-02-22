Wizz Air запускает новое сообщение между Украиной и Болгарией

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air летом запустит новые маршруты в столицу Украины.

По информации Гостуризма, с 10 июня по 12 сентября 2021 года компания будет осуществлять перелеты по новым маршрутам из Болгарии.

Государственное агентство развития туризма в Украине отметило, что авиаперевозчик объявил о создании сезонной базы в городе Бургас, откуда с происходить рейсы. Стоимость билета составит €25.

— Расширение авиационного сообщения увеличит поток болгарских туристов в Украину, что будет способствовать развитию местного туризма и экономики. Кроме того, это позволит украинцам путешествовать к черноморскому побережью Болгарии, — прокомментировала глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськов.

В ведомстве также отметили, что Wizz Air — компания-перевозчик, которая является лидером в Болгарии и работает на рынке около 16 лет.

Восстановление авиасообщения

МАУ с 1 марта 2021 года восстановят ряд рейсов, которые были отменены из-за карантинных ограничений.

В начале марта МАУ планирует возобновить рейсы из Киева в Женеву и Прагу, а в конце марта — из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев. Также авиакомпания анонсировала восстановление сообщения между Одессой и Стамбулом.

Источник: ГАРТ