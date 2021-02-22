PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Wizz Air запускает новое сообщение между Украиной и Болгарией

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air летом запустит новые маршруты в столицу Украины.

Wizz Air

По информации Гостуризма, с 10 июня по 12 сентября 2021 года компания будет осуществлять перелеты по новым маршрутам из Болгарии.

Государственное агентство развития туризма в Украине отметило, что авиаперевозчик объявил о создании сезонной базы в городе Бургас, откуда с происходить рейсы. Стоимость билета составит €25.

Читайте
Самые безопасные авиакомпании мира: мировой рейтинг

— Расширение авиационного сообщения увеличит поток болгарских туристов в Украину, что будет способствовать развитию местного туризма и экономики. Кроме того, это позволит украинцам путешествовать к черноморскому побережью Болгарии, — прокомментировала глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськов.

В ведомстве также отметили, что Wizz Air — компания-перевозчик, которая является лидером в Болгарии и работает на рынке около 16 лет.

Восстановление авиасообщения

МАУ с 1 марта 2021 года восстановят ряд рейсов, которые были отменены из-за карантинных ограничений.

В начале марта МАУ планирует возобновить рейсы из Киева в Женеву и Прагу, а в конце марта — из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев. Также авиакомпания анонсировала восстановление сообщения между Одессой и Стамбулом.

Источник: ГАРТ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка