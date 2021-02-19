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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

МАУ в марте возобновит ряд международных рейсов (СПИСОК)

Международные авиалинии Украины с 1 марта 2021 года восстановят ряд рейсов, которые были отменены из-за карантинных ограничений.

МАУ

В начале марта МАУ планирует возобновить рейсы из Киева в Женеву и Прагу, а в конце марта — из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев.

Также авиакомпания анонсировала восстановления сообщения между Одессой и Стамбулом.

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Дополнительно МАУ выполнит рейсы по маршрутам:

  • Киев — Дели (25 февраля, 5 марта, 13 марта и 18 марта);
  • Киев — Ташкент (28 февраля, 10 марта, 21 марта и 31 марта, обратный рейс на следующий день).

В марте компания планируется также увеличить частоту полетов к ежедневной (семь раз в неделю) на маршрутах из Киева в Амстердам, Париж, Милан, Тбилиси, Ереван и Тель-Авив.

По данным авиакомпании МАУ, в 2021 году планируется постепенное восстановление оригинальной сети маршрутов. В частности, с начала летнего сезона-2021 планируется запуск рейсов за 43 международными и семью внутренними маршрутами, что позволит восстановить полноценное авиационное сообщение из регионов Украины с многочисленными странами Европы через хаб в аэропорту Борисполь.

Wizz Air

С 11 июня венгерская авиакомпания Wizz Air запускает новый рейс Бургас — Киев — Бургас.

Wizz Air решила открыть воздушный маршрут через новую сезонную базу в Бургасе (Болгария). Авиакомпания будет выполнять рейсы по этому маршруту по понедельникам, средам и пятницам.

Источник: МАУ

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