Wizz Air запускає нове сполучення між Україною та Болгарією

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air улітку запустить нові маршрути до столиці України.

За інформацією Держтуризму, з 10 червня до 12 вересня 2021 року компанія здійснюватиме перельоти за новими маршрутами з Болгарії.

Державне агенство розвитку туризму в Україні зазначило, що авіаперевізник оголосив про створення сезонної бази у місті Бургасі, звідки з відбуватимуться рейси. Вартість квитка становитиме €25.

– Розширення авіаційного сполучення збільшить потік болгарських туристів до України, що сприятиме розвитку місцевого туризму та економіки. Окрім того, це дасть змогу українцям подорожувати до чорноморського узбережжя Болгарії, – прокоментувала голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

У відомстві також зазначили, що Wizz Air – компанія-перевізник, яка є лідером у Болгарії та працює на ринку близько 16 років.

Відновлення авіасполучення

МАУ з 1 березня 2021 року відновлять низку рейсів, які були скасовані через карантинні обмеження.

На початку березня МАУ планує відновити рейси з Києва до Женеви та Праги, а наприкінці березня – з Києва до Ларнаки, Вільнюса, Барселони та Кишинева. Також авіакомпанія анонсувала відновлення сполучення між Одесою та Стамбулом.

Джерело: ДАРТ