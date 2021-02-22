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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Wizz Air запускає нове сполучення між Україною та Болгарією

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air улітку запустить нові маршрути до столиці України.

Wizz Air

За інформацією Держтуризму, з 10 червня до 12 вересня 2021 року компанія здійснюватиме перельоти за новими маршрутами з Болгарії.

Державне агенство розвитку туризму в Україні зазначило, що авіаперевізник оголосив про створення сезонної бази у місті Бургасі, звідки з відбуватимуться рейси. Вартість квитка становитиме €25.

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 – Розширення авіаційного сполучення збільшить потік болгарських туристів до України, що сприятиме розвитку місцевого туризму та економіки. Окрім того, це дасть змогу українцям подорожувати до чорноморського узбережжя Болгарії, – прокоментувала голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

У відомстві також зазначили, що Wizz Air – компанія-перевізник, яка є лідером у Болгарії та працює на ринку близько 16 років.

Відновлення авіасполучення

МАУ з 1 березня 2021 року відновлять низку рейсів, які були скасовані через карантинні обмеження.

На початку березня МАУ планує відновити рейси з Києва до Женеви та Праги, а наприкінці березня – з Києва до Ларнаки, Вільнюса, Барселони та Кишинева. Також авіакомпанія анонсувала відновлення сполучення між Одесою та Стамбулом.

Джерело: ДАРТ

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