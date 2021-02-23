В Украине с 24 февраля начинает действовать адаптивный карантин с делением на разные уровни эпидопасности. После деления Ивано-Франковская и Черновицкая области попали в красную карантинную зону, Киев остается в желтой.
В оранжевую зону попали семь областей, среди которых Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская.
Остальные регионы остаются в желтой зоне карантина.
Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности комиссия будет устанавливать на территории региона, в котором фиксируют значительное распространение коронавируса. Регионом с широким распространением Covid-19 считается тот, в котором:
- загруженность коек в больницах составляет более 50% в течение пяти дней подряд;
- среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
- показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости;
- коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 составляет более 11%;
- показатель роста количества случаев Covid-19 составляет более 10%.