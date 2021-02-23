В Украине с 24 февраля начинает действовать адаптивный карантин с делением на разные уровни эпидопасности. После деления Ивано-Франковская и Черновицкая области попали в красную карантинную зону, Киев остается в желтой.

В оранжевую зону попали семь областей, среди которых Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская.

Остальные регионы остаются в желтой зоне карантина.

Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности комиссия будет устанавливать на территории региона, в котором фиксируют значительное распространение коронавируса. Регионом с широким распространением Covid-19 считается тот, в котором: