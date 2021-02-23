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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Київ у жовтій: Україну поділили на чотири зони карантину

В Україні з 24 лютого починає діяти адаптивний карантин з поділом на різні рівні епіднебезпеки. Після поділу Івано-Франківська і Чернівецька області потрапили до червоної карантинної зони. Київ залишається у жовтій.

Київ у жовтій: Україну поділили на чотири зони карантину

До помаранчевої зони потрапили сім областей, серед яких Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська.

Решта регіонів залишаються у жовтій зоні карантину.

зони карантину в україні

поділ на зони карантину

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Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки комісія встановлюватиме на території регіону, в якому фіксують значне поширення коронавірусу. Регіоном із значним поширенням Covid-19 вважається той, в якому:

  • завантаженість ліжок в лікарнях становить понад 50% протягом п’яти днів поспіль;
  • середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
  • показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить понад 11%;
  • показник зростання кількості випадків Covid-19 становить понад 10%.

17 лютого Кабмін ухвалив рішення ввести в Україні адаптивний карантин. З 24 лютого країну знову поділять на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Детально про обмеження карантинних зон, які діятимуть у кожному регіоні, можна прочитати у нашому матеріалі.

Джерело: МОЗ

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