В Україні з 24 лютого починає діяти адаптивний карантин з поділом на різні рівні епіднебезпеки. Після поділу Івано-Франківська і Чернівецька області потрапили до червоної карантинної зони. Київ залишається у жовтій.

До помаранчевої зони потрапили сім областей, серед яких Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська.

Решта регіонів залишаються у жовтій зоні карантину.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки комісія встановлюватиме на території регіону, в якому фіксують значне поширення коронавірусу. Регіоном із значним поширенням Covid-19 вважається той, в якому:

завантаженість ліжок в лікарнях становить понад 50% протягом п’яти днів поспіль;

середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить понад 11%;

показник зростання кількості випадків Covid-19 становить понад 10%.

17 лютого Кабмін ухвалив рішення ввести в Україні адаптивний карантин. З 24 лютого країну знову поділять на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Детально про обмеження карантинних зон, які діятимуть у кожному регіоні, можна прочитати у нашому матеріалі.