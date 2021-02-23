«Киевгорстрой» стал лидером рейтинга столичных застройщиков

Холдинговая компания Киевгорстрой заняла первое место в рейтинге столичных застройщиков, сформированном порталом Минфин.

— Мы ранжировали застройщиков по количеству сданных квадратных метров — чем больше квадратов введено в эксплуатацию за последние шесть месяцев 2020 года, тем выше компания в нашем рейтинге. Обязательным условием является наличие сертификата Государственной архитектурно-строительной инспекции, — отмечают составители рейтинга.

Читайте Главу Киевгорстроя признали одним из лучших управленцев Украины

Комментируя такие результаты, глава правления – президент Киевгорстроя Кушнир Игорь Николаевич подчеркнул, что Холдинговая компания остается лидером рынка недвижимости на протяжении 65 лет.

— На сегодняшний день Киевгорстрой одномоментно ведет строительство 27 жилых комплексов. Если посчитать задел, сформированый на бумаге, – то есть комплексы, которые еще не строятся, но по ним сейчас идет оформление документации, земли и т.д. – то это около 2,5 млн квадратных метров недвижимости,— отметил Кушнир Игорь Николаевич.

Читайте Киевгорстрой возобновили строительство на Святошино

И добавил, что золото в рейтинге компания получила по результатам ввода в эксплуатацию по второе полугодие 2020-го. На 2021 год у них тоже масштабные планы, поэтому есть все основания считать, что лидерские позиции Киевгорстрой будет удерживать еще долго.

Также Факты ICTV писали о том, что Игоря Кушнира признали одним из лучших топ-менеджеров Украины.