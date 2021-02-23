Київміськбуд став лідером рейтингу столичних забудовників

Холдингова компанія Київміськбуд посіла перше місце у рейтингу столичних забудовників, сформованому порталом Мінфін.

– Ми ранжирували забудовників за кількістю зданих квадратних метрів – що більше квадратів введено в експлуатацію за останні шість місяців 2020 року, то вище компанія в нашому рейтингу. Обов’язковою умовою є наявність сертифіката Державної архітектурно-будівельної інспекції, – зазначають укладачі рейтингу.

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Коментуючи такі результати, голова правління – президент Київміськбуду Кушнір Ігор Миколайович наголосив, що Холдингова компанія залишається лідером ринку нерухомості 65 років поспіль.

– На сьогодні Київміськбуд одномоментно веде будівництво 27 житлових комплексів. Якщо порахувати заділ, сформований на папері, – тобто комплекси, які ще не будують, але стосовно яких уже триває оформлення документації, землі тощо – то це близько 2,5 млн квадратних метрів нерухомості, – зазначив Кушнір Ігор Миколайович.

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І додав, що золото в рейтингу компанія здобула за результатами введення в експлуатацію за друге півріччя 2020 року. На 2021 рік у них теж масштабні плани, тож є всі підстави вважати, що лідерські позиції Київміськбуд утримуватиме ще довго.

Також Факти ICTV писали про те, що Ігоря Кушніра визнали одним із найкращих топ-менеджерів України.