На Киевщине появятся новые маршруты электричек — направления

Укрзализныця откроет новые направления для пригородных электричек в Киеве. Это будут так называемые челночные маршруты, которые смогут объединить метро с пригородным сообщением.

Целесообразность таких маршрутов объясняют тем, что сейчас для пассажиров есть много неудобств, потому, что большинство электричек идут до Центрального железнодорожного вокзала, куда доезжает совсем немного людей.

Об этом во время форума Украина 30. Инфраструктура сообщил председатель правления Укрзалиныци Владимир Жмак.

— Сейчас мы будем запускать челночные маршруты Буча-Святошино, Боярка-Киев. Также откроем новый участок сообщения Почайна-Вышгород, будем ехать на Бровары.

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Владимир Жмак надеется, что проект пригородных маршрутов City Express позволит увеличить количество пассажиров, которые ежедневно прибывают из пригорода в Киев, с 72 тыс. до 150 тыс. человек.

22 февраля президент Владимир Зеленский во время открытия всеукраинского форума анонсировал запуск в Украине City Express — нового проекта пригородного сообщения.

Первый этап проекта включает города Киев, Харьков и Днепр. Президент убежден, что City Express поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах.

Фото: Укрзализныця