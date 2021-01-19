С марта по декабрь 2021 года, то есть постепенно, стоимость билетов, например, в плацкарте поезда из Киева во Львов возрастет с 190 до 232 грн.

В Укрзализныци анонсировали рост тарифов на пассажирские перевозки.

— Наконец-то вопрос индексации пассажирских тарифов, которые с 2018 года не индексировались, несмотря ни на уровень инфляции, ни на курс валют, подняли для обсуждения на государственном уровне, — говорится в сообщении.

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В компании надеются, что результатом сотрудничества с Мининфраструктуры станет не только индексация тарифов, но и расширение программы лояльности и скидок, а также повышения качества услуг.

Билеты на поезда подорожают

В Укрзализныци заговорили о повышении цен на билеты для пассажиров еще в декабре 2020 года.

В частности, в финансовом плане компании на 2021 прогноз доходов от перевозки пассажиров заложен на уровне 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше плана на 2020-й.

Для этого планируется индексация тарифов на перевозку пассажиров с 1 марта на 2% ежемесячно.