На Київщині з’являться нові маршрути електричок – напрямки

Укрзалізниця відкриє нові напрямки для приміських електричок у Києві. Це будуть так звані човникові маршрути, які зможуть об’єднати метро з приміським сполученням.

Доцільність таких маршрутів пояснюють тим, що наразі для пасажирів є багато незручностей, через те, що більшість електричок прямують до Центрального залізничного вокзалу, куди доїжджає зовсім небагато людей.

Про це під час форуму Україна 30. Інфраструктура повідомив Голова правління Укрзалізниці Володимир Жмак.

– Зараз ми запускатимемо човникові маршрути Буча-Святошино, Боярка-Київ. Також відкриємо нову ділянку сполучення Почайна-Вишгород, будемо їхати на Бровари.

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Володимир Жмак сподівається, що проект приміських маршрутів City Express дозволить збільшити кількість пасажирів, які щодня прибувають з передмістя до Києва, з 72 тис. до 150 тис. людей.

22 лютого президент Володимир Зеленський під час відкриття всеукраїнського форуму анонсував запуск в Україні City Express – нового проекту приміського сполучення.

Перший етап проекту включає міста Київ, Харків та Дніпро. Президент переконаний, що City Express допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах.

Фото: Укрзалізниця