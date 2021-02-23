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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Советник главы ОП Магомедов возглавил Нацкомиссию по ценным бумагам

Советник главы Офиса президента Руслан Магомедов возглавил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Президент Владимир Зеленский 23 февраля подписал соответствующий указ №69/2021.

Указ президента

Предыдущим указом №68/2021 глава государства уволил с этой должности Тимура Хромаева – в связи с истечением срока полномочий.

Хромаев возглавлял НКЦБФР с 30 января 2015 года в течение шести лет.

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Руслан Магомедов 30 апреля 2020 года назначен внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Имеет экономическое образование – окончил Киевский национальный экономический университет по специальности Финансы предприятий.

С 2006 года был директором департамента интернет-трейдинга в компании Проспект инвестментс.

В 2010-ом возглавил аналогичный департамент в Astrum Capital, а через год – и саму компанию.

В 2016 году Магомедов претендовал на должность председателя Национального депозитария, но проиграл конкурс литовцу Миндаугасу Бакасу.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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