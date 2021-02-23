Советник главы Офиса президента Руслан Магомедов возглавил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Президент Владимир Зеленский 23 февраля подписал соответствующий указ №69/2021.

Предыдущим указом №68/2021 глава государства уволил с этой должности Тимура Хромаева – в связи с истечением срока полномочий.

Хромаев возглавлял НКЦБФР с 30 января 2015 года в течение шести лет.

Руслан Магомедов 30 апреля 2020 года назначен внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Имеет экономическое образование – окончил Киевский национальный экономический университет по специальности Финансы предприятий.

С 2006 года был директором департамента интернет-трейдинга в компании Проспект инвестментс.

В 2010-ом возглавил аналогичный департамент в Astrum Capital, а через год – и саму компанию.

В 2016 году Магомедов претендовал на должность председателя Национального депозитария, но проиграл конкурс литовцу Миндаугасу Бакасу.