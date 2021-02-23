Россия перебросила на Донбасс новое подразделение снайперов — разведка

Российская Федерация перебросила на Донбасс новое подразделение снайперов. Они вооружены комплексами различного калибра.

Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Мария Сальник во время брифинга.

По информации Главного управления разведки, российское военное командование продолжает поддержку боеспособности оперативной группировки оккупационных войск.

— Кроме того, для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыло сводное снайперское подразделение ВС РФ, вооруженное снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства, — добавила Сальник.

С начала месяца на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей из России завезли более двух тысяч тонн топлива.

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В то же время провели ротацию кадровых российских офицеров на командных должностях.

Сутки на Донбассе

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Авдеевка боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин — получил осколочные ранения.