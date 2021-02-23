Росія перекинула на Донбас новий підрозділ снайперів – розвідка

Російська Федерація перекинула на Донбас новий підрозділ снайперів. Вони озброєні комплексами різного калібру.

Про це заявила речник Міноборони Марія Сальник під час брифінгу.

За інформацією Головного управління розвідки, російське військове командування продовжує підтримку боєздатності оперативного угруповання окупаційних військ.

– Крім того, для посилення передових позицій окупаційних військ прибув зведений снайперський підрозділ ЗС РФ, озброєний снайперськими комплексами різного калібру російського та іноземного виробництва, – додала Сальник.

З початку місяця на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей з Росії завезли більше двох тисяч тонн пального.

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Водночас провели ротацію кадрових російських офіцерів на командних посадах.

Доба на Донбасі

За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Авдіївка бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один воїн – дістав осколкових поранень.