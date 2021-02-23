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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Росія перекинула на Донбас новий підрозділ снайперів – розвідка

Російська Федерація перекинула на Донбас новий підрозділ снайперів. Вони озброєні комплексами різного калібру.

Росія перекинула на Донбас новий підрозділ снайперів – розвідка

Про це заявила речник Міноборони Марія Сальник під час брифінгу.

За інформацією Головного управління розвідки, російське військове командування продовжує підтримку боєздатності оперативного угруповання окупаційних військ.

– Крім того, для посилення передових позицій окупаційних військ прибув зведений снайперський підрозділ ЗС РФ, озброєний снайперськими комплексами різного калібру російського та іноземного виробництва, – додала Сальник.

З початку місяця на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей з Росії завезли більше двох тисяч тонн пального.

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Водночас провели ротацію кадрових російських офіцерів на командних посадах.

Доба на Донбасі

За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Авдіївка бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один воїн – дістав осколкових поранень.

Джерело: Міноборони

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