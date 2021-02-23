За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Авдеевка боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин — получил осколочные ранения.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении враг совершил дистанционное минирование местности с помощью ПОМ-2, использовав около двух десятков мин.

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В пригороде Марьинки вооруженные формирования РФ открыли неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а у Первомайского — из стрелкового оружия.

Вблизи Пивденного боевики вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела получил ранение один военнослужащий. Воину оперативно оказана медицинская помощь, его госпитализировали.

С начала текущих суток, 23 февраля, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин — получил осколочные ранения.

Вблизи Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, а в пригороде Авдеевки — из станковых противотанковых гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Сутки на Донбассе

За сутки на Донбассе, 21 февраля, боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Светлодарск боевики совершили несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.