На Донбассе погибли три украинских военных

На Донбассе в результате пожара погибли трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщило командование 58-ой отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

— Сегодня, 22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, вероятно находившихся в блиндаже во время пожара.

Идентификация тел будет проведена после ДНК экспертизы. Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где 22 февраля от полученных травм скончался.

Сутки на Донбассе

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС было зафиксировано только одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Светлодарск боевики совершили несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия.