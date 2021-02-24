Ежегодная индексация пенсий 1 марта для всех категорий пенсионеров. Такую норму предлагает закрепить правительство, внеся в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Об этом сообщил 24 февраля на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что с 1 марта произойдет повышение пенсий на 11%, однако правительство стремится закрепить ежегодную индексацию так же, как и автоматическое назначение пенсии, без дополнительных обращений.

— Также в законопроекте мы предлагаем осуществлять индексацию с 1 марта всем без исключения категориям пенсионеров, включая ученых и военнослужащих, — отметил Шмыгаль.

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22 февраля Кабмин одобрил индексацию пенсий на 11% и установил дополнительные выплаты пенсионерам с длительным страховым стажем с 1 марта.

Пенсии повышаются в среднем на 308 грн, а минимальный размер повышения — 100 грн.

Источник: Денис Шмигаль