Щорічна індексація пенсій 1 березня для усіх категорій пенсіонерів. Таку норму пропонує закріпити уряд, внісши до Верховної Ради відповідний законопроект.

Про це повідомив 24 лютого на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що з 1 березня відбудеться підвищення пенсій на 11%, проте уряд прагне закріпити щорічну індексацію так само, як і автоматичне призначення пенсії, без додаткових звернень.

– Також у законопроекті ми пропонуємо здійснювати індексацію з 1 березня всім без винятку категоріям пенсіонерів, включно з науковцями та військовослужбовцями, – наголосив Шмигаль.

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22 лютого Кабмін ухвалив індексацію пенсій на 11% та встановив додаткові виплати пенсіонерам з тривалим страховим стажем з 1 березня.

Пенсії підвищуються в середньому на 308 грн, а мінімальний розмір підвищення – 100 грн.

Джерело: Денис Шмигаль