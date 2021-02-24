PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Кабмін пропонує закріпити щорічну індексацію пенсій 1 березня

Щорічна індексація пенсій 1 березня для усіх категорій пенсіонерів. Таку норму пропонує закріпити уряд, внісши до Верховної Ради відповідний законопроект.

Пенсія, накопичувальна система

Про це повідомив 24 лютого на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що з 1 березня відбудеться підвищення пенсій на 11%, проте уряд прагне закріпити щорічну індексацію так само, як і автоматичне призначення пенсії, без додаткових звернень.

– Також у законопроекті ми пропонуємо здійснювати індексацію з 1 березня всім без винятку категоріям пенсіонерів, включно з науковцями та військовослужбовцями, – наголосив Шмигаль.

Читайте
Кабмін відклав виплату 400 грн пенсіонерам від 75 років

22 лютого Кабмін ухвалив індексацію пенсій на 11% та встановив додаткові виплати пенсіонерам з тривалим страховим стажем з 1 березня.

Пенсії підвищуються в середньому на 308 грн, а мінімальний розмір підвищення – 100 грн.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка