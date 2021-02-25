Ивано-Франковская область с 26 февраля переходит в красную зону карантина, поэтому в регионе усиливают ограничения.

В частности, из-за карантина в Ивано-Франковской области движение городского, междугородного, железнодорожного транспорта и авиаперелеты приостанавливают. Передвигаться по городу можно будет на собственных и служебных или арендованных авто. Но в салоне должно быть не более пяти человек (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Укрзализныця с 00.00 26 февраля до 12 марта 2021 года приостанавливает продажу билетов в населенные пункты Ивано-Франковской области и в обратном направлении. Вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля. Пассажирам возместят полную стоимость билета.

Городской общественный транспорт будет курсировать, но в режиме спецперевозок. То есть им разрешат пользоваться только тем, у кого будет справка от работы. Перевозить пассажиров разрешено только на местах для сидения. Также продолжат действовать контрольно-пропускные пункты на въезде в область.

Не будут работать из-за карантина в Ивано-Франковской области и детские сады. Все остальные учебные заведения переходят на дистанционное обучение.

Также городские власти рекомендуют всем учреждениям, заведениям, предприятиям перевести работников на дистанционный режим работы или сделать посменный график, чтобы уменьшить количество контактов между людьми.

В Украине с 24 февраля начал действовать адаптивный карантин. Страну разделили на три зоны: красную, оранжевую и желтую. В красную карантинную зону попали Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Ситуация с распространением коронавируса в Ивано-Франковской области критическая. Сейчас там даже развернули мобильный госпиталь для больных Covid-19.