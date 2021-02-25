Івано-Франківська область з 26 лютого переходить до червоної зони карантину, тому в регіоні посилюють обмеження.

Зокрема, через карантин в Івано-Франківській області рух міського, міжміського, залізничного транспорту і авіаперельоти призупиняють. Пересуватися містом можна буде власними та службовими або орендованими авто. Але в салоні повинно бути не більше п’яти осіб (без урахування дітей віком до 14 років).

Укрзалізниця з 00.00 26 лютого до 12 березня 2021 року призупиняє продаж квитків до населених пунктів Івано-Франківщини та в зворотному напрямку. Повернути квитки можна протягом 30 днів, починаючи з 26 лютого. Пасажирам відшкодують повну вартість квитка.

Міський громадський транспорт курсуватиме, але в режимі спецперевезень. Тобто ним дозволять користуватися лише тим, у кого буде довідка від роботи. Перевозити пасажирів дозволено тільки на місцях для сидіння. Також продовжать діяти контрольно-пропускні пункти на в’їзді до області.

Не працюватимуть через карантин в Івано-Франківській області і дитячі садочки. Усі інші заклади освіти переходять на дистанційне навчання.

Також міська влада рекомендує всім установам, закладам, підприємствам перевести працівників на дистанційний режим роботи або зробити позмінний графік, щоб зменшити кількість контактів між людьми.

В Україні з 24 лютого почав діяти адаптивний карантин. Країну поділили на три зони: червону, помаранчеву та жовту. До червоної карантинної зони потрапили Івано-Франківська і Чернівецька області.

Ситуація з поширенням коронавірусу в Івано-Франківській області критична. Наразі там навіть розгорнули мобільний шпиталь для хворих на Covid-19.