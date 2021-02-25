Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте.

Об этом он заявил в рамках заседания Совета развития громад и территорий.

— Отношения между центром и громадами должны стать абсолютно новыми, я бы даже сказал, качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и действенными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины, — отметил Зеленский.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак раскрыл алгоритм, согласно которому будет работать Конгресс.

— Конгресс возглавляет президент Украины. Он состоит из двух палат. Палата местных властей и палата регионов. Они самостоятельно будут выбирать руководителей и делегировать по три представителя в президиум Конгресса, который будет представлен высшими должностными лицами Украины, — отметил Ермак.

Президиум Конгресса будет заседать ежемесячно, обсуждения там будут посвящены решению региональных проблем.







Во главе с Зеленским: как будет работать Конгресс местных и региональных властей / 2 фотографии

В июле 2020 года Верховная Рада Украины поддержала проект постановления №3650 о ликвидации 490 районов и создание 138 новых.

Принятие этого документа означает завершение реформы децентрализации в Украине.