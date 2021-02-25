Впервые в мире: одесские медики удалили огромную опухоль глаза

В Украине в Одессе успешно провели первую в мире хирургическую операцию по удалению внутриглазной гемангиомы хориоидеи большого размера.

У 21-летней пациентки обнаружили хориоидею гигантского размера (12,2 мм на 16,1 мм), которая увеличивалась в течении двух лет. При дальнейшем росте опухоли в глазу девушка могла полностью лишиться глазного органа.

Известные методы лечения таких болезней не были эффективными, поскольку у девушки была слишком большая опухоль в глазу.

Операцию провел заведующий отделом патологии сетчатки и стекловидного тела, доктор медицинских наук Николай Уманец с использованием высокочастотной электросварки биологических тканей по авторской методике.

В результате операции молодой девушке удалось сохранить глаз и восстановить нормальное зрение.

В Украине успешно пересадили сердце, печень и почки

В Украине провели успешные операции по пересадке сердца, печени и почек от умершего 47-летнего мужчины. Его органы трансплантировали четырем разным людям.

Операции прошли в разных больницах Киева. Сердце пересадили 46-летнему жителю столицы, первую почку трансплантировали 22-летнему киевлянину, вторую почку — 30-летней девушке. Печень пересадили 49-летней женщине.

Источник: Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины