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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Впервые в мире: одесские медики удалили огромную опухоль глаза

В Украине в Одессе успешно провели первую в мире хирургическую операцию по удалению внутриглазной гемангиомы хориоидеи большого размера.

Впервые в мире: одесские медики удалили огромную опухоль глаза

У 21-летней пациентки обнаружили хориоидею гигантского размера (12,2 мм на 16,1 мм), которая увеличивалась в течении двух лет. При дальнейшем росте опухоли в глазу девушка могла полностью лишиться глазного органа.

Известные методы лечения таких болезней не были эффективными, поскольку у девушки была слишком большая опухоль в глазу.

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Операцию провел заведующий отделом патологии сетчатки и стекловидного тела, доктор медицинских наук Николай Уманец с использованием высокочастотной электросварки биологических тканей по авторской методике.

В результате операции молодой девушке удалось сохранить глаз и восстановить нормальное зрение.

Впервые в мире: одесские медики удалили огромную опухоль глаза

Гемангиома и экссудативная отслойка сетчатки

Впервые в мире: одесские медики удалили огромную опухоль глаза

Результат высокочастотной электросварки биологических тканей

Впервые в мире: одесские медики удалили огромную опухоль глаза

Склеральное ложе после полного удаления гемангиомы в пределах здоровых тканей

В Украине успешно пересадили сердце, печень и почки

В Украине провели успешные операции по пересадке сердца, печени и почек от умершего 47-летнего мужчины. Его органы трансплантировали четырем разным людям.

Операции прошли в разных больницах Киева. Сердце пересадили 46-летнему жителю столицы, первую почку трансплантировали 22-летнему киевлянину, вторую почку — 30-летней девушке. Печень пересадили 49-летней женщине.

Источник: Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины

Фото: Pexels

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