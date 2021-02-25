Вперше у світі: одеські медики видалили велику пухлину ока

В Україні в Одесі успішно провели першу у світі хірургічну операцію з видалення внутрішньоочної гемангіоми хоріоідеї великого розміру.

У 21-річної пацієнтки виявили хоріоідею гігантського розміру (12,2 мм на 16,1 мм), яка збільшувалася протягом двох років. При подальшому зростанні пухлини в оці дівчина могла повністю втратити зоровий орган.

Відомі методи лікування таких хвороб не були ефективними, оскільки у дівчини була занадто велика пухлина в оці.

Операцію провів завідувач відділу патології сітківки та склоподібного тіла, доктор медичних наук Микола Уманець з використанням високочастотного електрозварювання біологічних тканин за авторською методикою.

Унаслідок операції молодій дівчині вдалося зберегти очі та відновити нормальний зір.

В Україні успішно пересадили серце, печінку і нирки

В Україні провели успішні операції з пересадки серця, печінки та нирок від померлого 47-річного чоловіка. Його органи трансплантували чотирьом різним людям.

Операції пройшли у різних лікарнях Києва. Серце пересадили 46-річному жителю столиці, першу нирку трансплантували 22-річному киянину, другу нирку – 30-річній дівчині. Печінку пересадили 49-річній жінці.

Джерело: Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України