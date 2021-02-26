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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Две красные области и восемь оранжевых: Украина обновила зоны карантина

Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. В красной зоне все еще остаются только две области — Ивано-Франковская и Черновицкая.

карантин в україні

В оранжевой зоне адаптивного карантина оказались восемь областей: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская и Тернопольская области.

Город Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области попали в желтую карантинную зону.

Поділ на зони карантину by Віта Гірко on Scribd

В зеленую зону карантина не попал ни один регион в Украине. Поскольку для ее введения нужно, чтобы уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов не превышал 50%, а количество выявления случаев Covid-19 методом ПЦР и определения антигена было не менее 5%.

Адаптивный карантин в Украине начал действовать с 24 февраля. Еженедельно комиссия по ТЭБ и ЧС определяет, какую зону карантина в регионе нужно вводить.

Она учитывает различные показатели, среди которых загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований, показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней на 100 тыс.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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