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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Дві червоні області і вісім помаранчевих: Україна оновила зони карантину

Міністерство охорони здоров’я оновило зони карантину в Україні. У червоній зоні все ще залишаються тільки дві області – Івано-Франківська і Чернівецька.

карантин в україні

У помаранчевій зоні адаптивного карантину опинилися вісім областей: Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська та Тернопільська області.

Місто Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області потрапили до жовтої карантинної зони.

Поділ на зони карантину by Віта Гірко on Scribd

До зеленої зони карантину не потрапив жоден регіон в Україні. Оскільки для її запровадження потрібно, щоб рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території щонайменше 13 регіонів не перевищував 50%, а кількість виявлення випадків Covid-19 методом ПЛР та визначення антигену було менше, ніж 5%.

Адаптивний карантин в Україні почав діяти з 24 лютого. Щотижня комісія з ТЕБ і НС визначає, яку зону карантину в регіоні потрібно запроваджувати.

Вона враховує різні показники, серед яких завантаженість ліжок в лікарнях, середня кількість тестувань, показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів на 100 тис.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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