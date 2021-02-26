В феврале 2021 года оптовая цена на природный газ для производителей тепла составит 6,841 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа). Это почти на 7% ниже, чем в январе.

В Нафтогазе объяснили, что сейчас ситуация в Украине такая же, как и в Европе — наблюдается уменьшение спроса на энергоносители из-за потепления.

Поэтому за последнюю неделю в Европе оптовые цены на газ снизились на 6%. А в марте ожидается дальнейшее падение цен на европейских газовых хабах, что повлияет на ценообразование и в Украине.

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Накануне Нафтогаз обнародовал цену на газ в марте для потребителей. В рамках тарифного плана Месячный она составит 6,86 грн за кубометр с учетом НДС, но без стоимости распределения (доставки).

Соответственно в марте клиенты компании будут получать газ по более низкой цене, чем рекомендованная правительством предельная стоимость в размере 6,99 грн.

Источник: Нафтогаз