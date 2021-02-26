У лютому 2021 року оптова ціна на природний газ для виробників тепла становитиме 6,841 грн за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на транспортування газу) . Це майже на 7% нижче, ніж у січні.

У Нафтогазі пояснили, що наразі ситуація в Україні така ж, як і в Європі – спостерігається зменшення попиту на енергоносії через потепління.

Тому за останній тиждень у Європі оптові ціни на газ знизилися на 6%. А в березні очікується подальше падіння цін на європейських газових хабах, що вплине на ціноутворення і в Україні.

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Напередодні Нафтогаз оприлюднив ціну на газ у березні для споживачів. В межах тарифного плану Місячний вона становитиме 6,86 грн за кубометр з врахуванням ПДВ, але без вартості розподілу (доставки).

Відповідно у березні клієнти компанії отримуватимуть газ за нижчою ціною, ніж рекомендована урядом гранична вартість у розмірі 6,99 грн.

Джерело: Нафтогаз