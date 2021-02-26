Весенние каникулы в школах Ужгорода продлятся с 1 по 7 марта.

Такое решение приняли педагогические советы учебных заведений по рекомендациям городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее каникулы планировали сделать в школах города Ужгород с 22 по 28 марта.

Весенние каникулы в Украине

С 22 по 28 марта продлятся весенние каникулы в Украине.

Кроме каникул, для учеников будут дополнительные выходные весной. В частности, выходным днем ​​будет 8 марта — Международный женский день, который приходится на понедельник.

Источник: Ужгородский горсовет