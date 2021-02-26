PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Школьники Ужгорода уйдут на каникулы раньше — дата

Весенние каникулы в школах Ужгорода продлятся с 1 по 7 марта.

Школярі, однокласники, школи

Такое решение приняли педагогические советы учебных заведений по рекомендациям городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте
При каких условиях в Украине могут снова закрыть школы - Ляшко

Ранее каникулы планировали сделать в школах города Ужгород с 22 по 28 марта.

Весенние каникулы в Украине

С 22 по 28 марта продлятся весенние каникулы в Украине.

Кроме каникул, для учеников будут дополнительные выходные весной. В частности, выходным днем ​​будет 8 марта — Международный женский день, который приходится на понедельник.

Источник: Ужгородский горсовет

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка