Весняні канікули в школах Ужгорода триватимуть з 1 по 7 березня.

Таке рішення ухвалили педагогічні ради навчальних закладів за рекомендаціями міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше канікули планували зробити у школах міста Ужгород з 22 до 28 березня.

Весняні канікули в Україні

З 22 до 28 березня триватимуть весняні канікули в Україні.

Окрім канікул, для учнів будуть додаткові вихідні навесні. Зокрема, вихідним днем буде 8 березня – Міжнародний жіночий день, який припадає на понеділок.

Джерело: Ужгородська міськрада