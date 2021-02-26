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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Школярі Ужгорода підуть на канікули раніше – дата

Весняні канікули в школах Ужгорода триватимуть з 1 по 7 березня.

Школярі, однокласники, школи

Таке рішення ухвалили педагогічні ради навчальних закладів за рекомендаціями міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Раніше канікули планували зробити у школах міста Ужгород з 22 до 28 березня.

Весняні канікули в Україні

З 22 до 28 березня триватимуть весняні канікули в Україні.

Окрім канікул, для учнів будуть додаткові вихідні навесні. Зокрема, вихідним днем буде 8 березня – Міжнародний жіночий день, який припадає на понеділок.

Джерело: Ужгородська міськрада

Фото: Pixabay

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