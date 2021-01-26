При каких условиях в Украине могут снова закрыть школы — Ляшко

На территории Украины закончился локдаун, однако в стране все еще действуют ограничения оранжевой карантинной зоны. Пренебрежение мерами безопасности могут вновь привести к запрету посещения школ.

С 25 января школы вернулись к обычному режиму работы, однако правительство призывает соблюдать противоэпидемические нормы. Факты ICTV рассказывают, при каких условиях в Украине снова могут закрыть школы.

Условия закрытия школ

на самоизоляции находятся более 50% учащихся или работников учебного заведения;

превышение эпидемического порога гриппом и ОРВИ.

В случае превышения эпидпорога правительство может запретить работать школам в отдельных регионах. После превышения уровня 483 больных на 100 тыс. граждан школы могут закрыть.

По состоянию на 26 января, показатель заболеваемости ОРВИ составляет более 330 больных на 100 тыс. человек. Это на 31,45% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

Грипп в Украине

С 11 до 17 января включительно гриппом в Украине заболели 125 779 человек, из них почти 30% — дети до 17 лет. Госпитализировали 5 286 человек, среди которых более 20% детей.

Также у 20 пациентов обнаружили гриппоподобные заболевания и у 203 пациентов — тяжелую острую респираторную инфекцию.

Источник: Виктор Ляшко