Коли весняні канікули 2021 в Україні

В Україні весняні канікули в 2021 році триватимуть з 22 до 28 березня.
Окрім канікул, для учнів будуть додаткові вихідні навесні.
Зокрема, вихідним днем буде 8 березня – Міжнародний жіночий день. У 2021 році цей день припадає на понеділок. Загалом школярі на канікулах відпочиватимуть один тиждень та матимуть один додатковий вихідний у березні.
Другий семестр навчального року 2020-2021 розпочався 11 січня, а завершиться – 28 травня 2021 року.
Наразі залежно від епідемічної ситуації, опалення, погодних умов, регіональних особливостей та інших факторів навчальний заклад може на свій розсуд змінювати дати початку та закінчення канікул, а також призначати додаткові канікули або карантин.
Навчання у школах
На території України почав діяти адаптивний карантин з розділенням на карантинні зони. Тому нехтування заходами безпеки можуть знову призвести до дистанційного навчання у школах.
Якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів або працівників навчального закладу та є перевищення епідемічного порогу захворювання на грип та ГРВІ, такі школи закриватимуть на вимушений карантин.