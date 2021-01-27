Коли весняні канікули 2021 в Україні

В Україні весняні канікули в 2021 році триватимуть з 22 до 28 березня.

Окрім канікул, для учнів будуть додаткові вихідні навесні.

Зокрема, вихідним днем буде 8 березня – Міжнародний жіночий день. У 2021 році цей день припадає на понеділок. Загалом школярі на канікулах відпочиватимуть один тиждень та матимуть один додатковий вихідний у березні.

Другий семестр навчального року 2020-2021 розпочався 11 січня, а завершиться – 28 травня 2021 року.

Наразі залежно від епідемічної ситуації, опалення, погодних умов, регіональних особливостей та інших факторів навчальний заклад може на свій розсуд змінювати дати початку та закінчення канікул, а також призначати додаткові канікули або карантин.

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Навчання у школах

На території України почав діяти адаптивний карантин з розділенням на карантинні зони. Тому нехтування заходами безпеки можуть знову призвести до дистанційного навчання у школах.

Якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів або працівників навчального закладу та є перевищення епідемічного порогу захворювання на грип та ГРВІ, такі школи закриватимуть на вимушений карантин.