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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Сонливость и усталость: врач рассказал, как чувствует себя после вакцинации

На Волыни первый вакцинированный от Covid-19 врач-пульмонолог Олег Яковенко после прививки чувствует себя хорошо.

вакцинація

Медик сообщил, что чувствовал незначительную боль при пальпации в месте укола. Кроме того, один раз его бросило в жар.

По его словам, через сутки после вакцинации ощущал сонливость и усталость, однако на работу его состояние не влияло. Чувствовал себя как после обычной медицинской манипуляции.

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О своем состоянии здоровья медик рассказал Суспільне Волині через сутки после вакцинации.

Вчера на Волынь доставили 14,2 тыс. доз Covid-вакцины. Первым, кому ввели препарат, стал волынский врач-пульмонолог Олег Яковенко.

Больше о вакцинации от коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Суспільне Волинь

Фото: Волынская ОГА

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