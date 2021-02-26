Сонливость и усталость: врач рассказал, как чувствует себя после вакцинации

На Волыни первый вакцинированный от Covid-19 врач-пульмонолог Олег Яковенко после прививки чувствует себя хорошо.
Медик сообщил, что чувствовал незначительную боль при пальпации в месте укола. Кроме того, один раз его бросило в жар.
По его словам, через сутки после вакцинации ощущал сонливость и усталость, однако на работу его состояние не влияло. Чувствовал себя как после обычной медицинской манипуляции.
О своем состоянии здоровья медик рассказал Суспільне Волині через сутки после вакцинации.
Вчера на Волынь доставили 14,2 тыс. доз Covid-вакцины. Первым, кому ввели препарат, стал волынский врач-пульмонолог Олег Яковенко.
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Источник: Суспільне Волинь
Фото: Волынская ОГА