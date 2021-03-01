РФ снова продвигает идею своих миротворцев на Донбассе — ТКГ

РФ в очередной раз пытается узаконить свою идею российских миротворцев на Донбассе, заявляет украинская делегация ТКГ.

Руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Сергей Салкуцан прислал главе СММ ОБСЕ ноту о том, что Россия сейчас проводит мероприятия, направленные на пересмотр достигнутых ранее договоренностей.

Эти действия, в частности, направлены на то, чтобы оценить реакцию международного сообщества на возможность участия военнослужащих ВС России, как “единственного надежного способа содействия урегулированию конфликта на Востоке Украины”.

— 27 февраля 2021 года на позициях одного из подразделений 2 АК была проведена съемка серии репортажей, в которых акцентируется внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев, — сообщается в ТКГ.

По мнению украинской делегации, подобные действия являются провокацией, направленной на дискредитацию миссии, и нежеланием выполнять взятые на себя ранее обязательства.

Нормандский формат

26 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для улучшения ситуации на Донбассе необходим саммит Нормандской четверки.

Об этом он сообщил после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дриану.

По мнению Кулебы, лучшим примером выполнения решения Нормандского саммита является открытие КПВВ Счастье и Золотое, которые остаются закрытыми со стороны России.

Фото: Штаб ООС