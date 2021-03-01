РФ знову просуває ідею своїх миротворців на Донбасі – ТКГ

РФ вкотре намагається узаконити свою ідею російських миротворців на Донбасі, заявляє українська делегація ТКГ.

Керівник української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Сергій Салкуцан надіслав главі СММ ОБСЄ ноту про те, що Росія наразі проводить заходи, спрямовані на перегляд досягнутих раніше домовленостей.

Ці дії, зокрема, спрямовані на те, щоб оцінити реакцію міжнародної спільноти на можливість участі військовослужбовців ЗС Росії, як “єдиного надійного способу сприяння врегулюванню конфлікту на Сході України”.

– 27 лютого 2021 року на позиціях одного з підрозділів 2 АК було проведено зйомку серії репортажів, в яких акцентується увага на можливості підвищення ефективності контролю режиму припинення вогню в разі залучення до цього процесу російських миротворців, – повідомляється у ТКГ.

На думку української делегації, такі діє є провокацією, спрямованою на дискредитацію місії, та небажанням виконувати взяті на себе раніше зобов’язання.

Нормандський формат

26 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що для поліпшення ситуації на Донбасі необхідний саміт Нормандської четвірки.

Про це він повідомив після переговорів з главою МЗС Франції Жан-Івом ле Дріану.

На думку Кулеби, найкращим прикладом виконання рішення Нормандського саміту є відкриття КПВВ Щастя та Золоте, які залишаються закритими зі сторони Росії.

Фото: Штаб ООС