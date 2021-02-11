Зеленский о возможных форматах обмена удерживаемыми: Только согласованные в ТКГ

Украина не признает никаких альтернативных форматов обмена удерживаемыми лицами, кроме утвержденного в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки с послами G7 в Донецкую область.

— Других форматов обмена мы не знаем. Других форматов обмена мы не признаем. И все должны понимать, что все те форматы обмена, которые у нас происходили, они были по соответствующему формату, — сказал Зеленский.

Он напомнил, что этот формат разработан в Минске, о нем договорились на нормандской встрече, а также с субъектами минского процесса – Украиной, ОБСЕ и Россией.

Также Зеленский сообщил, что списки на обмен украинская сторона уже передала субъектам переговоров.

— К сожалению, списки не всегда совпадают, потому что до сих пор нет доступа к нашим удерживаемым на оккупированных территориях, хотя мы и договаривались в нормандском формате ещё в декабре 2019 о доступе Красного Креста, — подчеркнул президент.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Донецкую область.

Вместе с главой государства на Донбасс отправились послы стран Большой семерки – Германии, Франции, Канады, Великобритании, Швеции и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Представители иностранных государств хотят убедиться, что Украина выполняет все обязательства переговорного процесса.