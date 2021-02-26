Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно зібрати саміт Нормандської четвірки.

Про це Кулеба заявив на прес-конференції після переговорів з главою МЗС Франції Жан-Івом ле Дріану в Парижі.

На думку міністра, найкращим прикладом виконання рішення Нормандського саміту 2019 року є відкриття КПВВ в Щасті і в Золотому, які наразі закриті з російської сторони.

– Ми переконані, що для того, щоб зрушити справу з місця, необхідний саміт Нормандське четвірки, тому що, попри всі докладені зусилля на інших рівнях, ми розуміємо, що для наступного кроку вперед потрібне рішення, якого треба досягати за столом з Володимиром Путіним, – зазначив Кулеба.

Зустріч Нормандської четвірки

11 лютого Володимир Зеленський під час робочого візиту до Донецької області заявив, що ухвалення Плану спільних кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі, який запропонувала українська сторона ТКГ, має наблизити наступну зустріч нормандської четвірки.

Президент також зазначив, що зразок цього плану було відправлено усім сторонам.

Фото: Дмитро Кулеба