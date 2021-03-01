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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Ще одна область потрапить до червоної зони карантину

Житомирська область стане третьою, яка потрапить до червоної карантинної зони з відповідними обмеженнями.

коронавірус, карантин

Таке рішення має ухвалити 1 березня державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив на брифінгу голова Житомирської ОДА Віталій Бунечно.

За його словами, за останній тиждень в регіоні провели майже 6 тис. ПЛР-тестів і отримали 2 716 хворих на коронавірус.

Бунечно наголосив, що за останні чотири тижні кількість хворих збільшилася втричі.

Нині в червоній зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Чернівецька області.

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26 лютого МОЗ оновило зони карантину в Україні. У червоній зоні залишаються дві області – Івано-Франківська і Чернівецька.

У помаранчевій зоні опинилися вісім областей: Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська та Тернопільська області.

Місто Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області – у жовтій карантинній зоні.

Фото: Pexels

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