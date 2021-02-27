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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Адаптивный карантин в Украине: семь облачней на грани красной зоны

Семь украинских областей могут перевести красную зону адаптивного карантина.

Ляшко

Ряду регионов грозят карантинные ограничения, которые действовали во время январского локдауна.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Список претендентов на красную зону: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. Сейчас они в оранжевой зоне.

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— То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены в красный уровень, — отметил Ляшко.

Адаптивный карантин в Украине

26 февраля Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. В красной зоне все еще остаются только две области — Ивано-Франковская и Черновицкая.

Адаптивный карантин в Украине начал действовать с 24 февраля. Еженедельно комиссия по ТЭБ и ЧС определяет, какую зону карантина в регионе нужно вводить.

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