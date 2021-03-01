В парке Херсонской области погибли 20 лебедей — начата проверка

На территории Национального природного парка Нижнеднепровский, который расположен в Херсонской области, нашли тела 20 мертвых лебедей.

Их обнаружили в Олешковском районе возле рек Конка и Гнилуша. Пять трупов погибших лебедей направили в лабораторию для исследования, в частности, на грипп птицы и болезнь Ньюкасла, которая также может передаваться человеку.

Специалисты Госпродпотребслужбы устанавливают причины гибели птиц, а также начали обследование прилегающих территорий, чтобы выяснить, есть ли еще погибшие птицы в парке.

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С начала 2021 года это уже третий случай гибели птиц в Херсонской области. Относительно первого случая установили предварительные причины смерти редкостных серых журавлей — отек легких в результате отравления высокотоксичным веществом. Второй случай еще исследуют специалисты в нескольких лабораториях. Госпродпотребслужба устанавливает, связаны ли эти три случая гибели птиц между собой.

Гибель журавлей в Аскании Новой

В Херсонской области в заповеднике Аскания Нова редких краснокнижных серых журавлей отравили зерном. В январе стая внезапно погибли старые особи, впоследствии болезнь поразила молодое поколение. В общем тогда умерло несколько десятков редких журавлей.

После обследования трупов птиц в их внутренних органах обнаружили высокую концентрацию химических элементов. По этому делу открыли уголовное производство, следствие пытается установить виновных в трагедии.

Источник: Госпродпотребслужба