У парку Херсонської області загинули 20 лебедів – розпочато перевірку

На території Національного природного парку Нижньодніпровський, який розташований у Херсонській області, знайшли тіла 20 мертвих лебедів.

Їх виявили в Олешківському районі біля річок Конка та Гнилуша. П’ять трупів загиблих лебедів направили до лабораторій для дослідження, зокрема, на грип птиці та хворобу Ньюкасла, яка також може передаватися людині.

Фахівці Держпродспоживслужби встановлюють причини загибелі птахів, а також розпочали обстеження прилеглих територій, щоб з’ясувати, чи є ще загиблі птахи у парку.

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З початку 2021 року це вже третій випадок загибелі птахів у Херсонській області. Щодо першого випадку встановили попередні причини смерті рідкісних сірих журавлів – набряк легень внаслідок отруєння високотоксичною речовиною. Другий випадок ще досліджують фахівці у декількох лабораторіях. Держспоживслужба встановлює, чи пов’язані ці три випадки загибелі птахів між собою.

Загибель журавлів в Асканії Новій

У Херсонській області у заповіднику Асканія Нова рідкісних червонокнижних сірих журавлів отруїли зерном. У січні у зграї раптово загинули старі особини, згодом недуга вразила молоде покоління. Загалом тоді померло декілька десятків рідкісних журавлів.

Після обстеження трупів птахів у їхніх внутрішніх органах виявили високу концентрацію хімічних елементів. Щодо цієї справи відкрили кримінальне провадження, слідство намагається встановити винних у трагедії.

Джерело: Держспоживслужба