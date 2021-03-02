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Факты / Украина
Марія Степанюк |

ВСУ приняли на вооружение украинскую крупнокалиберную винтовку Alligator

Вооруженные силы Украины по результатам государственных испытаний приняли на вооружение многозарядное крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручного заряжания Alligator.

гвинтівка Alligator

В Министерстве обороны сообщили, что все детали винтовки, в частности ствол, изготовлены украинскими оружейниками.

— Главная задача крупнокалиберного Аллигатора — уничтожение укреплений и техники противника, в том числе легкобронированной, — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Винтовка является классическим образцом болтового стрелкового оружия с продольно-скользящим поворотным затвором. Снаряжается съемным коробовым магазином, что обеспечивает повышенную скорострельность. Магазин имеет две точки крепления: передний вильчатый зацеп и задний фиксатор-защелка.

Характеристики винтовки Alligator:

  • Калибр 14,5х114;
  • Начальная скорость пули — 980 м/с;
  • Эффективная дальность выстрела — до 2 тыс. м;
  • Максимальная дальность полета пули — до 7 тыс. м;
  • На расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту.

ВСУ приняли на вооружение украинскую крупнокалиберную винтовку Alligator

Общая масса винтовки без магазина с патронами составляет 22,5 кг.

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Также в Минобороны отметили, что антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, радиолокационного оборудования, управляемых ракет на пусковых установках, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов.

В феврале 2021 года Киевский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины очередную партию отремонтированных танков Т-72. Предприятие Укроборонпрома модернизировало боевую технику в рамках оборонного заказа.

Модернизация, в частности, охватывает все составляющие — защищенность, мобильность, огневые возможности, командную управляемость.

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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