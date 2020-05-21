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Факты / Украина

ВСУ испытали усовершенствованный ракетный комплекс Корсар

Возле поселка Гончаровское Черниговской области ВСУ испытали легкий переносной ракетный комплекс Корсар производства КБ Луч с усовершенствованным прицелом, который значительно расширяет боевые возможности комплекса.

В испытаниях задействовали боевые расчеты от командования Сухопутных войск ВСУ, Десантно-штурмовой войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС.

Для определения эффективного распознавания цели и точности ее поражения ракеты запускали как в светлое, так и в темное время суток.

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Украинский ЛПРК Корсар поражает неподвижные и подвижные бронированные цели с любыми видами и типами брони — танки, БТР, десантные катера — на расстоянии до 2,5 км, а также доты, вертолеты и беспилотники.

  • Ракетний комплекс Корсар
  • Ракетний комплекс Корсар
  • Ракетний комплекс Корсар
  • Ракетний комплекс Корсар
  • Ракетний комплекс Корсар
  • Ракетний комплекс Корсар
  • Ракетний комплекс Корсар
  • Ракетний комплекс Корсар
ВСУ испытали усовершенствованный ракетный комплекс Корсар / 4 фотографии

Ракетный комплекс Корсар принят на вооружение ВСУ еще в 2017 году.

Источник: Генштаб ЗСУ

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