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Факти / Україна
Марія Степанюк |

ЗСУ прийняли на озброєння українську великокаліберну гвинтівку Alligator

Збройні сили України за результатами державних випробувань прийняли на озброєння багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання Alligator.

гвинтівка Alligator

У Міністерстві оборони повідомили, що всі деталі гвинтівки, зокрема ствол, виготовлені українськими зброярами.

— Головне завдання великокаліберного Алігатора – знищення укріплень та техніки супротивника, зокрема легкоброньованої, – повідомили у прес-службі Міноборони.

Гвинтівка є класичним зразком болтової стрілецької зброї з поздовжньо-ковзним поворотним затвором. Споряджається знімним коробчастим магазином, що забезпечує підвищену скорострільність. Магазин має дві точки кріплення: передній вилчастий зачіп і задній фіксатор-клямка.

Характеристики гвинтівки Alligator:

  • Калібр 14,5х114;
  • Початкова швидкість кулі – 980 м/с;
  • Ефективна дальність пострілу – до 2 тис. м;
  • Максимальна дальність польоту кулі – до 7 тис. м;
  • На відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту.

ЗСУ прийняли на озброєння українську великокаліберну гвинтівку Alligator

Загальна маса гвинтівки без магазину з патронами становить 22,5 кг.

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Також у Міноборони наголосили, що антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами й інших об’єктів.

У лютому 2021 року Київський бронетанковий завод передав Збройним силам України чергову партію відремонтованих танків Т-72. Підприємство Укроборонпрому модернізувало бойову техніку у межах оборонного замовлення.

Модернізація, зокрема, охоплює усі складові – захищеність, мобільність, вогневі спроможності, командну керованість.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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