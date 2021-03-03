Нынешняя зима била погодные рекорды, а весна — ценовые. Не успели украинцы прийти в себя после безумных платежек, как вверх поползла стоимость на другие популярные товары и услуги.

Мужская стрижка выросла минимум на 50 грн. Цена на проезд в пригородных маршрутках Киева — с 15 грн до 18 грн. И тарифы на такси тоже не отстают.

Специалисты связывают с подорожанием проезда в транспорте со стоимостью горючего, которая стремительно идет вверх. Например, если осенью литр А-95 стоил в среднем 23 грн, то сейчас — 29 грн.

Не менее “положительная” ситуация в супермаркетах и ​​на рынках. Цены на продукты питания растут с новой силой. По данным Министерства экономики и развития, только за январь 2021 года подсолнечное масло подорожало на 4,8%, сахар на 4,1%, яйца на 3,5%. Эти продукты — лидеры подорожания.

Изменения наблюдаются в стоимости огурцов и помидоров, цены на которые выросли до более 80 грн за килограмм. Наблюдается подорожание и на рыбу, мясо и сало. Что интересно, за килограмм популярного украинского продукта на рынках иногда просят более 200 грн, а за обычную свинину — около 120 грн.

Увеличение цен на мясо и продукты животного производства связывают с ростом стоимости зерна, которая выросло в два раза.

Итак, подорожание кормов, горючего и электроэнергии — главная причина скачка цен. И уже весной, по словам экспертов, они могут еще вырасти. Здесь к причинам добавится рост минимальной зарплаты и пенсии.

Также Факты ICTV рассказывали, что подтолкнуло цены на бензин к росту и стоит ли ожидать их снижения в ближайшем будущем.