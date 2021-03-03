Засідання Верховної Ради IX скликання розпочнеться 3 березня о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

На пленарному засіданні чиновники розглянуть низку питань та змін до законопроектів.

Зокрема народні депутати обговорять зміни до законодавства щодо обчислення часу в Україні, протидії дискримінації за ознакою статі у рекламі та державну реєстрацію геномної інформації людини.

Також планують обговорити зміни до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції та до закону України Про пестициди та агрохімікати щодо ввезення пестицидів на митну територію України.

Народні депутати розглянуть зміни до законів щодо додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби, а також щодо посилення відповідальності за порушення академічної доброчесності.

Відповідальність за псевдомінування

Верховна Рада на законодавчому рівні посилила відповідальність за свідомо неправдиве повідомлення про мінування. Згідно з документом, такі дії можуть загрожувати позбавленням волі до восьми років, якщо об’єктами помилкового мінування стали навчальні заклади, органи державної влади, медичних установ, а також за повторне подібне повідомлення.

Зараз в Україні також діє покарання за неправдиве мінування, яке передбачає штраф до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або позбавлення волі до шести років.