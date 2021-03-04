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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

До 2025 года Украина полностью обеспечит себя собственным газом — Шмыгаль

Украина планирует до 2025 года полностью обеспечить себя газом, который будет добываться на собственных месторождениях. Об этом от брифинге 4 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмигаль

По его словам, это станет возможным благодаря открытию новых месторождений. В течение ближайших лет в отрасль инвестируют 10 млрд грн.

— Месторождения дадут возможность полностью обеспечить внутренние потребности Украины, как для населения, так и для производственных потребителей газа внутренней добычей.

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Годовые тарифы на газ

В Украине могут ввести годовые тарифы на газ. Поставщики газа должны будут фиксировать цену на услуги сразу на год. После этого стоимость топлива невозможно изменить.

Если соответствующий законопроект примут, годовой тариф на газ может начать действовать уже в мае 2021 года.

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