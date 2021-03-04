Тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля — Шмыгаль назвал вероятную цену

Вопрос цены на электроэнергию для населения с 1 апреля обсуждается в Министерстве энергетики. Но, вероятно, она может остаться на том же уровне, что и была в марте.

Об этом во время брифинга Год работы правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего, цена на электроэнергию для населения с 1 апреля останется на уровне 1,68 грн, — отметил он.

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С 1 января в Украине выросли тарифы на электроэнергию для населения. В частности, до 31 марта была установлена фиксированная цена в размере 1,68 грн.

Ранее тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составлял 90 коп. (с НДС), а на последующие — 1,68 грн за кВт. Но новое принятое постановление отменило сниженную цену на первые 100 кВт/час.