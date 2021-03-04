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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Оранжевых регионов стало больше: в Украине обновили зоны адаптивного карантина

Министерство здравоохранения обновило перечень зон адаптивного карантина в Украине. Три региона оказались в красной, еще девять — в оранжевой.

карантин в україні

В частности, в красную карантинную зону попали Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области. В оранжевой зоне — Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская области.

Киев и остальные области оказались в желтой зоне адаптивного карантина.

Зони адаптивного карантину by Віта Гірко on Scribd

В Украине с 24 февраля снова начал действовать адаптивный карантин, когда страну в зависимости от показателей заболевания коронавирусом, уровня госпитализаций и наполненности больниц относят к красной, оранжевой или желтой зоне.

Самые жесткие ограничения действуют в регионах, попавших в красную зону карантина. Здесь запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов в школах и непродовольственных рынков и магазинов.

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