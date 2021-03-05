Міністерство охорони здоров’я оновило перелік зон адаптивного карантину в Україні. Три регіони опинилися у червоній, ще дев’ять – у помаранчевій.

Зокрема, до червоної карантинної зони потрапили Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області. У помаранчевій зоні – Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька області.

Київ і решта областей опинилися у жовтій зоні адаптивного карантину.

В Україні з 24 лютого знову почав діяти адаптивний карантин, коли країну залежно від показників захворювання на коронавірус, рівня госпіталізацій та наповненості лікарень відносять до червоної, помаранчевої або жовтої зони.

Найжорсткіші обмеження діють в регіонах, які потрапили до червоної зони карантину. Тут заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, закладів освіти, крім дитячих садочків та початкових класів у школах і непродовольчих ринків і магазинів.