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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Всем рекомендую: Марцинкив первым из мэров вакцинировался от Covid-19

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вакцинировался от коронавируса в прямом эфире в Центральной городской клинической больнице.

Руслан Марцінків

Об этом мэр сообщил на своей странице в Facebook.

— Я дал публичное согласие на вакцинацию, потому что она исключительно добровольная. Есть лишняя вакцина и для того, чтобы развеять сомнения, я решил вакцинироваться, — заявил перед прививкой Марцинкив.

Марцинкив прививался вакциной CoviShield, которая была официально привезена в Украину.

Также мэр Ивано-Франковска рекомендовал всем вакцинироваться, поскольку это единственный и эффективный способ противодействовать коронавирусу.

— Я всем рекомендую вакцинироваться. Надо понимать, что вакцинация это один из самых эффективных методов борьбы с пандемией сейчас, — сказал Марцинкив.

Вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca стартовала в Украине 24 февраля.

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Первым в стране привился врач-анестезиолог из Черкасс. Впоследствии прививались этой же вакциной глава Минздрава Украины Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.

По состоянию на 4 марта 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 9 568 человек.

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